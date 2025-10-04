"عبد الرازق" مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن

بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى

نصر أكتوبر العظيم .

و قال في نص برقية التهنئة “ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطيب لي ولأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم لفخامتكم بالتهنئة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن”.

وأضاف : “ في تلك اللحظة الفارقة من تاريخنا، حيث أثبت رجال القوات المسلحة أنهم أبناء مصر الأوفياء، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا معجزة العبور والنصر على العدو، وليؤكدوا أن إرادة المصري لا تُقهر، وأن جيش مصر، كان وسيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي، والسند المتين للوطن على مر التاريخ وفي كل الظروف والأحوال ولذا فإن ذكرى أكتوبر ليست مجرد احتفال بانتصار عسكري، بل هي درس للأجيال في الوطنية والفداء والإرادة التي لا تعرف المستحيل”.

و تابع : “ وانتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية، لنؤكد لفخامتكم إننا على الدرب خلفكم ماضون، من أجل رفعة وطننا الغالي.”