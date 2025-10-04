قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
برلمان

"عبد الرازق" مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن

فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار  عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى 
نصر أكتوبر العظيم .

و قال في نص برقية التهنئة  “ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطيب لي ولأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم لفخامتكم بالتهنئة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن”.

وأضاف : “ في تلك اللحظة الفارقة من تاريخنا، حيث أثبت رجال القوات المسلحة أنهم أبناء مصر الأوفياء، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا معجزة العبور والنصر على العدو، وليؤكدوا أن إرادة المصري لا تُقهر، وأن جيش مصر، كان وسيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي، والسند المتين للوطن على مر التاريخ وفي كل الظروف والأحوال ولذا فإن ذكرى أكتوبر ليست مجرد احتفال بانتصار عسكري، بل هي درس للأجيال في الوطنية والفداء والإرادة التي لا تعرف المستحيل”.

و تابع : “ وانتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية، لنؤكد لفخامتكم إننا على الدرب خلفكم ماضون، من أجل رفعة وطننا الغالي.”

المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي نصر أكتوبر العظيم

