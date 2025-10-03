بسمة وهبة: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قادرة على مواجهة كل التحديات

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، على أنّ العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة العربية المتبادلة، مشيرة إلى أن الروابط بين الشعبين وحكومتي البلدين تقوم على التعاون في مختلف المجالات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو شعبية.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه العلاقات المتينة تعكس صورة التضامن العربي الحقيقي الذي يتجلى في أصعب المواقف.

الأمن الخليجي والإقليمي

وتابعت أنّ مصر لا تقتصر في تعاونها على الكويت فقط، بل إن العلاقات مع دول الخليج كافة قوية ومتينة، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات، من الاقتصادية إلى السياسية وحتى التنسيق الأمني، مشيرةً، إلى أن هذا التكامل العربي يضمن الأمن الخليجي والإقليمي، ويؤكد أن مصر تظل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

ولفتت وهبة إلى أن مصر تواجه حملات منظمة من الشائعات تستهدف ضرب الثقة بين الشعوب العربية وزعزعة العلاقات المصرية الخليجية، مؤكدة أن هذه المؤامرات لن تنجح أمام قوة مصر وصلابتها.

وشددت على أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي.

وختمت وهبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على مواجهة كل التحديات، مشيرة إلى أن المؤامرات الهادفة إلى إضعاف مكانة مصر لن تنال من قوتها، مؤكدة، أن مصر والخليج يظلان "يدًا واحدة"، وأن مصر عنصر لا غنى عنه في معادلة الاستقرار العربي، مستشهدة بمقولة: "لا نصر بدون مصر".

