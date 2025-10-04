ترامب: لن أتسامح مع أي نتيجة يمكن فيها لقطاع غزة أن يشكّل خطرًا من جديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنني لن أتسامح مع أي نتيجة يمكن فيها لقطاع غزة أن يشكّل خطرًا من جديد.

وأضاف الرئيس الإمريكي، أنه على حماس التحرك بسرعة؛ وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إنه بعد رد حماس وتصريح الرئيس ترامب؛ تستعد إسرائيل اليوم السبت، لاستئناف المحادثات، وإرسال وفد تفاوضي، فيما أوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار في غزة، وفقا للقناة “13” العبرية.

كما أوضح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، أن "الأمر لم يصل إلى وقف إطلاق نار بعد"، ومع ذلك، أضاف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات، وأن المفاوضات من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام فقط.

ويتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى القاهرة، برفقة صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومن المتوقع أيضا وصول وفد حماس، الليلة؛ لإجراء محادثات في العاصمة المصرية، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير العبري؛ فإن ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارا" سوى اعتبار إعلان حماس، إعلانا يفتح الباب أمام الحوار، ومع ذلك، تستعد إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الوسطاء، وبدأت العمل بالفعل بشكل مكثف على نقاط الخلاف، بما في ذلك خرائط الانسحاب، وهويات الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.