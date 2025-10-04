بفستان أسود أنيق.. أحدث ظهور للإعلامية أسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها، خلال تواجدها في دبي.

إطلالة أسما إبراهيم في دبي

تألقت أسما إبراهيم، في الصور، بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا باللون الأسود، ونسقت مع هذه الإطلالة حقيبة صغيرة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أسماء إبراهيم على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، مع ربط شعرها بتسريحة مميزة.

وتتميز أسما إبراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إليكم الصور..