إغلاق الحضانات.. علامات مبكرة لإصابة ابنك بالفيروس المنتشر بالمدارس

بدأ القلق يتصاعد بين أولياء الأمور بعد تسجيل حالات إصابة بما يُعرف بـ"فيروس المدارس" أو مرض اليد والقدم والفم (HMFD) بين الأطفال في بعض الفصول والحضانات وقد اكد بعض مستخدمي الإنترنت عن إغلاق بعض الحضانات



ويُعد هذا الفيروس من الأمراض الشائعة في مواسم التجمعات، إذ ينتقل بسرعة بين الأطفال مسبباً حمّى وتقرحات فموية وطفحاً جلدياً على اليدين والقدمين، ما يستدعي وعي الأسر والمعلمين بطرق الوقاية والعزل المبكر لحماية الصغار من العدوى.

العلامات المبكرة لمرض HMFD (اليد والقدم والفم) تظهر عادة قبل الطفح بحوالي يوم أو يومين، وأهمها



1. ارتفاع بسيط في الحرارة

أول علامة غالبًا هي حمّى خفيفة إلى متوسطة (من 37.5 إلى 38.5 درجة مئوية).

الطفل يكون سخن ومرهق بدون سبب واضح.

2. فقدان الشهية

الطفل يرفض الأكل أو يرضع أقل من المعتاد.

يمكن ملاحظة البكاء عند الأكل بسبب ألم في الحلق.

3. ألم في الحلق وصعوبة البلع

يشعر الطفل إن بلعه مؤلم أو لايستطيع الاكل .

أحيانًا تظهر بقع حمراء صغيرة في الفم أو على اللسان قبل أن تتحول لتقرحات.

4. خمول وتعب عام

الطفل يكون كسلان أو يغلبه النوم

5. تهيّج أو بكاء مستمر عند الصغار

الأطفال دون سبب واضح بسبب ألم الفم.

بعد يوم أو يومين من العلامات يبدأ يظهر:

الطفح المميز على اليدين والقدمين (نقط أو بثور صغيرة).

تقرحات الفم المؤلمة.