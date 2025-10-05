قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لإنقاذ الفلاح المصري ودعم الزراعة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ندب المعمل لفحص نشوب حريق شب فى معرض أدوات منزلية بشبرا الخيمة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى معرض للأدوات المنزلية بمدينة شبرا الخيمة  وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اشتعال النيران وتقدير حجم الخسائر.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى معرض الأدوات المنزلية بشبرا الخيمة وأسفر الحريق عن إصابة 5 حالات اختناق وذلك نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة خلال محاولة السيطرة على النيران.
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بوقوع الحريق داخل المعرض بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف إلى مكان البلاغ.
وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات والمحال المجاورة.
وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، من بينهم أحد أفراد قوات الدفاع المدني، وتم إسعاف جميع المصابين ميدانيا وغادروا موقع البلاغ بعد تحسن حالتهم الصحية.
وأكدت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت نتيجة اشتعال بعض الأدوات المنزلية والبلاستيكية داخل المعرض، وجارى تحديد الأسباب الدقيقة بمعرفة المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

إحالة 45 عاملا بالمنشآت الخدمية للتحقيق في الحسينية وفاقوس

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد انضباط العملية التعليمية بمدارس الرياض | صور

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد