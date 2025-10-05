ندب المعمل لفحص نشوب حريق شب فى معرض أدوات منزلية بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى معرض للأدوات المنزلية بمدينة شبرا الخيمة وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اشتعال النيران وتقدير حجم الخسائر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى معرض الأدوات المنزلية بشبرا الخيمة وأسفر الحريق عن إصابة 5 حالات اختناق وذلك نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة خلال محاولة السيطرة على النيران.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بوقوع الحريق داخل المعرض بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات والمحال المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، من بينهم أحد أفراد قوات الدفاع المدني، وتم إسعاف جميع المصابين ميدانيا وغادروا موقع البلاغ بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت نتيجة اشتعال بعض الأدوات المنزلية والبلاستيكية داخل المعرض، وجارى تحديد الأسباب الدقيقة بمعرفة المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.