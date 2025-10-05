إجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي بشأن الانتخابات

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً في الساعات القليلة المقبلة لإعتماد القائمة النهائية للمرشحين للإنتخابات التي ستجري يومي 30 و31 اكتوبر الجاري، وتقدم محمود الخطيب علي منصب رئيس النادي منفرداً ونفس موقف ياسين منصور في منصب النائب وخالد مرتجي في أمانة الصندوق ولم يترشح أحد في مقاعد تحت السن سوي ابراهيم العامري ورويدا هشام ويجب علي هذا الخماسي الحصول علي 25% من إجمالي اعضاء الجمعية العمومية الذي سيحضروا إنتخابات يوم 31 اكتوبر.

وستجري انتخابات علي مقعد العضوية فوق السن حيث يتنافس 11 مرشح علي 7 مقاعد يتصدرهم طارق قنديل عضو المجلس الحالي الذي يلقي قبول كبير خاصة لدوره في تطبيق الحد الأدني للاجور بين العاملين والموظفين نظرا لأنه يتولي صندوق العاملين بالنادي بجانب إشرافه علي ملف العضويات الجديدة.

ويتنافس علي مقعد العضوية فوق السن كل من طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الغزواي ومحمد الدماطي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال واحمد مجدي الحيوان وأحمد شريف وحسن طنطاوي ومنار سعيد .