نائب وزير الصحة: مستشفى رأس البر المركزي يمثل نقلة نوعية للمنظومة الصحية في دمياط

أكد نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، أن مستشفى رأس البر المركزي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في دمياط، لما يمتلكه من تجهيزات حديثة وإمكانات طبية متطورة تخدم أهالي المحافظة والمناطق المجاورة.



جاء ذلك خلال تفقده مستشفيات (جراحات اليوم الواحد، رأس البر المركزي، ودمياط التخصصي) في ختام جولته التفقدية بمحافظة دمياط، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية.



تأتي الزيارة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمرور الميداني على المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، استعداداً لدخول محافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن نائب الوزير حرص خلال الجولة على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، الداخلي، الغسيل الكلوي، العمليات، المعمل، الأشعة، والصيدلية، بالإضافة إلى الاطلاع على مستوى التجهيزات الطبية وسير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الحالة الفنية للأجهزة وجاهزيتها لتقديم الخدمات بجودة عالية.



وأشار المتحدث إلى انتهاء تطوير مستشفى رأس البر المركزي، وتشغيله تجريبياً منذ أول أغسطس الماضي، تمهيداً للافتتاح الفعلي خلال شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن نائب الوزير حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المرضى واحتياجاتهم، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشيداً بمستوى الخدمات داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتجهيزاته الفنية والطبية، وجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم الرعاية للمواطنين، مضيفا أن الوزارة تضع هدف تحسين تجربة المريض في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.



ولفت إلى إشادة الدكتور محمد الطيب بالموقع الجغرافي لمستشفى دمياط التخصصي، الذي يُسهّل وصول المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً أهمية الاستغلال الأمثل للموقع والبنية التحتية بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات الطبية، كما وجه بإعادة تخطيط المستشفى بالكامل لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والإمكانيات المتاحة، مما يساهم في تحسين تجربة المريض وتوفير رعاية صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة.



وأكد الطيب أن مستشفى دمياط التخصصي يُعد من الصروح الطبية المهمة بالمحافظة، ويُمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية؛ مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى عقد نائب الوزير اجتماعاً مع مرافقيه عقب انتهاء الجولة، لمناقشة خطة التطوير ورفع الكفاءة الفنية والبشرية، بما يتماشى مع متطلبات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجه بتحديث نظم الميكنة والتحول الرقمي لربط المستشفى إلكترونياً ضمن الشبكة القومية للمنشآت الصحية.