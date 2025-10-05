قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان

حياة كريمة
حياة كريمة
كتب محمود مطاوع

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود مؤسسة "حياة كريمة" في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا، ودورها في إعادة تأهيل وتطوير المنازل المتضررة في القرى الأكثر احتياجا.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد حسن، مسئول أول الحالات الإنسانية بمؤسسة حياة كريمة، أن قطاع الحالات الإنسانية يُمثل ذراع الحماية الاجتماعية للمؤسسة، حيث يتم تقديم إعانات شهرية، ومنح تعليمية للطلاب، ودعم للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، فضلًا عن التدخل العاجل في الحالات المرضية والحوادث الطارئة من خلال فرق التدخل السريع المنتشرة في 28 محافظة.

وأضاف أن قطاع الحالات الإنسانية يُعد من أبرز القطاعات الحيوية بالمؤسسة، نظرًا لسرعة استجابته وتواجده على الأرض في أوقات الحوادث أو الكوارث أو الأزمات الطارئة.

وأشار إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" كانت من أوائل المؤسسات التي تواجدت على معبر رفح عقب أحداث 7 أكتوبر، حيث أدخلت مساعدات إنسانية عاجلة تجاوزت 660 طنًا شملت مواد غذائية وطبية ومستلزمات معيشية أساسية، وذلك بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، استمرارًا لدورها في دعم الأشقاء في فلسطين.

كما لفت إلى أن المؤسسة كان لها حضور فاعل في الأزمات والكوارث داخل مصر، حيث تدخلت سريعًا في كارثة السيول بمحافظة أسوان، وقدمت الدعم اللوجيستي والإنساني للأهالي، بجانب تعويض المتضررين وإعادة بناء المنازل المهدمة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صديق، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة منذ تأسيسها عام 2019 أطلقت مشروعات تنموية كبرى في مختلف المحافظات، كان للقطاع الهندسي فيها دور محوري في رفع كفاءة وتطوير آلاف المنازل، سواء عبر الترميم أو الإحلال والتجديد، أو التدخل لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن من أبرز مشروعات المؤسسة في هذا المجال، بناء أكثر من 30 منزلًا بمحافظة أسوان تنفيذًا لتكليفات الرئيس عقب السيول التي ضربت قرية غرب أسوان عام 2021، إلى جانب تطوير أكثر من 300 منزل بقرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية عقب الحادث الأليم الذي شهدته المنطقة.

حياة كريمة الحالات الإنسانية فرق التدخل السريع مواد غذائية وطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

الفاشر

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف الحرب والسماح بالوصول للمتضريين في الفاشر

أسطول الصمود

إسرائيل تطلق سراح 23 ماليزيا كانوا على متن أسطول الصمود

فولكر تورك

مسئولان أمميان يرحبان بالزخم الهادف لوقف إطلاق النار في غزة

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد