معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود مؤسسة "حياة كريمة" في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا، ودورها في إعادة تأهيل وتطوير المنازل المتضررة في القرى الأكثر احتياجا.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد حسن، مسئول أول الحالات الإنسانية بمؤسسة حياة كريمة، أن قطاع الحالات الإنسانية يُمثل ذراع الحماية الاجتماعية للمؤسسة، حيث يتم تقديم إعانات شهرية، ومنح تعليمية للطلاب، ودعم للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، فضلًا عن التدخل العاجل في الحالات المرضية والحوادث الطارئة من خلال فرق التدخل السريع المنتشرة في 28 محافظة.

وأضاف أن قطاع الحالات الإنسانية يُعد من أبرز القطاعات الحيوية بالمؤسسة، نظرًا لسرعة استجابته وتواجده على الأرض في أوقات الحوادث أو الكوارث أو الأزمات الطارئة.

وأشار إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" كانت من أوائل المؤسسات التي تواجدت على معبر رفح عقب أحداث 7 أكتوبر، حيث أدخلت مساعدات إنسانية عاجلة تجاوزت 660 طنًا شملت مواد غذائية وطبية ومستلزمات معيشية أساسية، وذلك بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، استمرارًا لدورها في دعم الأشقاء في فلسطين.

كما لفت إلى أن المؤسسة كان لها حضور فاعل في الأزمات والكوارث داخل مصر، حيث تدخلت سريعًا في كارثة السيول بمحافظة أسوان، وقدمت الدعم اللوجيستي والإنساني للأهالي، بجانب تعويض المتضررين وإعادة بناء المنازل المهدمة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صديق، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة منذ تأسيسها عام 2019 أطلقت مشروعات تنموية كبرى في مختلف المحافظات، كان للقطاع الهندسي فيها دور محوري في رفع كفاءة وتطوير آلاف المنازل، سواء عبر الترميم أو الإحلال والتجديد، أو التدخل لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن من أبرز مشروعات المؤسسة في هذا المجال، بناء أكثر من 30 منزلًا بمحافظة أسوان تنفيذًا لتكليفات الرئيس عقب السيول التي ضربت قرية غرب أسوان عام 2021، إلى جانب تطوير أكثر من 300 منزل بقرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية عقب الحادث الأليم الذي شهدته المنطقة.