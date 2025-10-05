قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ايمن محمود

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى  ال (52 )  لإنتصارات  ٦ أكتوبر المجيدة.

قال محافظ مطروح: يُسعدني و يُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية و الشعبية  والشباب والمرأة   بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة ذكرى “   إنتصارات السادس من  أكتوبر المجيدة ”

هذة الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين والأمة العربية والإسلامية , وستظل مبعثا للفخر ورمزا للعزة والكرامة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية   والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر , لتكون في سجل التاريخ  درسا في التضحية والفداء والتخطيط العلمي والاستراتيجي   ومواجهة كافة التحديات والأزمات من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي بإذن الله .سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير , وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم.

 دمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما , وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم اماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة. 

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة التاريخية  العظيمة والخالدة في سجل انتصارات وبطولات  الجيش  المصري العظيم لكل من  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ،والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أ.ح حاتم زهران   قائد المنطقة الغربية العسكرية والسادة قادة القوات والأفرع بالقوات المسلحة  بهذه المناسبة العظيمة والخالدة فى تاريخ مصر  .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، ، محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ورحاب رمضان، مدير المكتب الفني لفرع ثقافة مطروح، بحضور الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين الجامعة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في تنظيم فعاليات وندوات مشتركة، تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الحراك الفكري والإبداعي بين الشباب وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور المصري على حرص الجامعة الدائم على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية، بما يعزز من دورها المجتمعي والتنوير. 

فيما أشاد وفد الثقافة بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة مطروح في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات بين المؤسستين لتحقيق أهداف التنمية الثقافية والفكرية بالمحافظة.

