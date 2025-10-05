منتدى للملكية الفكرية والمرأة في ريادة الأعمال عبر الدول العربية والأسيوية

ينظم الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" ، والمجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وبدعم من مكتب البراءات الياباني (المنتدى الإقليمي للملكية الفكرية والمرأة في ريادة الأعمال من الدول العربية والأسيوية.. وذلك يوم الاربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 .

وأشار الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الرائدة بين رائدات الأعمال من المنطقتين العربية والأسيوية وإبراز قصص النجاح وبناء القدرات القيادية من خلال دعم "أبطال الملكية الفكرية "، بالإضافة إلى فتح آفاق التواصل والتعاون مع شركاء منظومة الابتكار.

ومن الدول المشاركة بالمنتدى على الصعيدين العربى والأسيوي: البحرين ، الأردن، المغرب ، عمان ، تونس ، العراق ، الصين بنجلاديش ، بيروني ، جيبوتي ، إندونيسيا ، ماليزيا ، نيبال ، باكستان ، سريلانكا و فيتنام .

وصرح عزمي بأن المنتدى سيستمر لمدة يومين يتخللهما مجموعة من اللقاءات والمناقشات وعرض لأبرز قصص النجاح للشخصيات النسائية البارزة لينتهى بمجموعة من التوصيات والنتائج التي تفيد المرأة في كافة مجالات الملكية الفكرية بالعالم .