أخبار التكنولوجيا |هواوي تقترب من إطلاق أنحف هاتف في العالم.. نظام طبي ثوري يتنبأ بأكثر من ألف مرض قبل ظهور الأعراض بـ20 عاما

تشير التقارير إلى أن هواوي تعمل على اختبار هاتف فائق النحافة مصمم لمنافسة هاتف iPhone Air من آبل.

تمكن فريق بحثي من تطوير نظام طبي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادر على التنبؤ بخطر الإصابة بأكثر من 1000 مرض مختلف قبل أن تظهر أعراضها بعشرين عاما، مما يمثل طفرة في مجال الطب الوقائي.

استطاع تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد Sora من شركة OpenAI أن يحتل المركز الأول في قائمة التطبيقات المجانية على متجر آبل، رغم أنه لا يزال متاحا فقط عبر الدعوات.

لطالما كانت حرية تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل Play المعروفة باسم التحميل الجانبي sideloading، إحدى السمات المميزة لنظام أندرويد.

تعمل هواوي حاليا على تطوير سلسلة هواتف Mate 80، وقد كشفت تسريبات حديثة على منصة Weibo الصينية عن أولى الصور التي تظهر تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، حيث يتضح أن أحد الطرازات سيأتي بكاميرا دائرية بارزة.

أطلقت شركة آبل، كعادتها كل عام، مجموعة من الإكسسوارات الجديدة بالتزامن مع إصدار سلسلة هواتف iPhone 17 وiPhone Air، وكان من أبرز هذه المنتجات وأكثرها إثارة للجدل حزام Crossbody الذي أثار دهشة الكثيرين عند الكشف عنه.