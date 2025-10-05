قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
أونروا: مقتل أكثر من 370 موظفا من الوكالة في غزة منذ أكتوبر 2023
المستشار الألماني لـ نتنياهو: خطة ترامب أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن
أخبار التكنولوجيا |هواوي تقترب من إطلاق أنحف هاتف في العالم.. نظام طبي ثوري يتنبأ بأكثر من ألف مرض قبل ظهور الأعراض بـ20 عاما

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أرفع من آيفون Air.. هواوي تقترب من إطلاق أنحف هاتف في العالم
 

تشير التقارير إلى أن هواوي تعمل على اختبار هاتف فائق النحافة مصمم لمنافسة هاتف iPhone Air من آبل. 


نظام طبي ثوري يتنبأ بأكثر من ألف مرض قبل ظهور الأعراض بـ20 عاما

تمكن فريق بحثي من تطوير نظام طبي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادر على التنبؤ بخطر الإصابة بأكثر من 1000 مرض مختلف قبل أن تظهر أعراضها بعشرين عاما، مما يمثل طفرة في مجال الطب الوقائي.

 Sora من OpenAI يشعل الإنترنت.. تعرف على طريقة التسجيل بالدعوة

استطاع تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد Sora من شركة OpenAI أن يحتل المركز الأول في قائمة التطبيقات المجانية على متجر آبل، رغم أنه لا يزال متاحا فقط عبر الدعوات.


جوجل تطمئن عشاق أندرويد.. التحميل الجانبي لن يختفي والتحقق الإجباري يصل قريبا

 

لطالما كانت حرية تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل Play المعروفة باسم التحميل الجانبي sideloading، إحدى السمات المميزة لنظام أندرويد.

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات سلسلة هواوي Mate 80 الجديدة

تعمل هواوي حاليا على تطوير سلسلة هواتف Mate 80، وقد كشفت تسريبات حديثة على منصة Weibo الصينية عن أولى الصور التي تظهر تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، حيث يتضح أن أحد الطرازات سيأتي بكاميرا دائرية بارزة.

المفاجأة ليست في الهاتف.. تعرف على الملحق الأكثر مبيعا لـiPhone 17

أطلقت شركة آبل، كعادتها كل عام، مجموعة من الإكسسوارات الجديدة بالتزامن مع إصدار سلسلة هواتف iPhone 17 وiPhone Air، وكان من أبرز هذه المنتجات وأكثرها إثارة للجدل حزام Crossbody الذي أثار دهشة الكثيرين عند الكشف عنه.

