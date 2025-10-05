قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندوة توعوية بجامعة قناة السويس حول المخدرات التخليقية وعقار GHB

الندوة
الندوة
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع المنسق الصحي بمديرية التربية والتعليم ندوة توعوية بعنوان: "المخدرات التخليقية وعقار GHB"، وذلك بمدرسة أم الأبطال، وبمشاركة 46 طالبة من طالبات المدرسة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاءت الندوة في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقوم به الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في ظل اهتمام الجامعة بنشر الوعي الصحي والاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة طلاب المدارس، كجزء من الوقاية المبكرة ضد أخطار المخدرات.

وقد حاضرت في الندوة الدكتورة مها إسماعيل، الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب، حيث تناولت شرحًا وافيًا لمفهوم المخدرات التخليقية وأنواعها، وطرق تصنيعها، والتأثيرات الصحية الخطيرة الناتجة عن تعاطيها، إلى جانب المخاطر القانونية والاجتماعية المترتبة عليها.

كما تطرقت إلى عرض مجموعة من القصص الواقعية المؤثرة التي شهدها الواقع المصري، لتكون عبرة توعوية مباشرة للحضور.

كما خصصت الدكتورة مها إسماعيل جانباً من المحاضرة للحديث عن عقار GHB، المعروف إعلاميًا بعقار الاغتصاب، موضحة استخداماته غير المشروعة في بعض الجرائم، إلى جانب مخاطره الصحية والنفسية التي تهدد حياة المتعاطين. 

وأشارت إلى الاستخدامات الجنائية لهذا العقار، وطرق الوقاية من الوقوع كضحايا له، وكذلك الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها حال الاشتباه في التعرض له، والإجراءات الحكومية والتشريعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات، اللواتي شاركن بالأسئلة والنقاشات، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التثقيف حول هذه القضايا الحيوية.

ونظم للندوة محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها جامعة قناة السويس من أجل دعم خطط الدولة في التوعية بالمخاطر الصحية والسلوكية، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المجتمعية.

الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

