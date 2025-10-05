قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظواهر فلكية نادرة.. 3 أقمار عملاقة تضيء السماء في خريف وشتاء 2025

القمر العملاق
القمر العملاق
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق السماء ظاهرة فلكية نادرة مع اصطفاف ثلاثة أقمار عملاقة متتالية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025. 

ويصف خبراء الفلك هذا المشهد بأنه واحد من أبرز الأحداث السماوية للعام، حيث يمنح سكان الأرض فرصة فريدة لمتابعة القمر في أبهى صوره وأكثرها سطوعًا.

ما هو القمر العملاق؟

يحدث القمر العملاق عندما يكتمل القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره البيضاوي، والمعروفة بـ"الحضيض".

هذا القرب يجعل القمر يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر إشراقًا بنحو 30% مقارنة بالبدر العادي.

 ويزداد المشهد جمالًا بما يُعرف بـ"الوهم البصري"، إذ يظهر القمر أضخم عند شروقه أو غروبه بسبب مقارنته بالأشجار والمباني والجبال.

تواريخ الأقمار العملاقة في 2025

6 أكتوبر – قمر الحصاد

ارتبط تاريخيا بنهاية موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، حيث كان المزارعون يعتمدون على نوره للعمل ليلًا.

5 نوفمبر  قمر القندس

سمي بهذا الاسم لارتباطه بسلوك القنادس التي تبني سدودها استعدادا للشتاء، وكان وقتًا مثاليًا للصيادين.

4 ديسمبر  القمر البارد

يعد رمزا لليالي الطويلة والبرد القارس، وبداية فصل الشتاء في ثقافات عدة.

حدث نادر واستثنائي

وفقا لتقرير نشرته مجلة ناشيونال جيوجرافيك، فإن تتابع ثلاثة أقمار عملاقة بهذا الانتظام يعد أمرا نادر الحدوث، إذ يظهر القمر العملاق عادة مرة أو مرتين في السنة. 

لكن عام 2025 سيشهد ثلاث مرات متتالية، وهو ما يعكس دقة حركة القمر وتعقيد مداره.

استمرار المشهد في 2026

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يتوقع علماء الفلك أن يشهد مطلع عام 2026 سلسلة جديدة من أربعة أقمار عملاقة متتالية تبدأ في الثالث من يناير، ما يجعل العامين 2025 و2026 فترة ذهبية لعشاق مراقبة السماء.

أفضل طرق مشاهدة القمر العملاق

يوصي الخبراء بالابتعاد عن أضواء المدن لمتابعة هذه الظاهرة، والتوجه إلى الصحارى أو السواحل أو المرتفعات.

وتعتبر لحظة شروق القمر بعد الغروب مباشرة أفضل وقت للمشاهدة والتصوير، خصوصًا عند دمج المشهد مع عناصر طبيعية أو معمارية تضيف عمقا بصريا.

بين الجمال والعلم

لا يقتصر الأمر على المتعة البصرية؛ فالأقمار العملاقة تذكرنا بأهمية التوازن الدقيق بين الأرض والقمر، وبآثار الجاذبية على المد والجزر والمناخ. 

كما تحمل بعدا ثقافيا وروحيا في مجتمعات عدة ما زالت تربط أنشطتها بمراحل القمر.

ظاهرة فلكية نادرة قمر القندس قمر الحصاد القمر البارد

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

