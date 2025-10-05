قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وفرحت مصر.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بـ 500 فعالية في كل ربوع الوطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

في مشهد وطني يليق بعظمة النصر، تتزين قصور الثقافة في جميع محافظات الجمهورية بفعاليات فنية وثقافية ضخمة، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "وفرحت مصر"، الذي أطلقته وزارة الثقافة تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز ببطولات الجيش المصري وتضحياته الخالدة.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، نحو 500 فعالية متنوعة تشمل ندوات تثقيفية، وأمسيات أدبية وشعرية، وورش فنية، ومعارض كتب، وعروض موسيقية وشعبية، تمتد عبر جميع أقاليم مصر الثقافية، من الإسكندرية إلى أسوان، ومن سيناء إلى مطروح، لتشكل بانوراما وطنية تعكس روح الانتماء والوعي بالتاريخ.

الشرق يحتفل بالعبور

في محافظات الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، ودمياط، أطلقت الهيئة فعاليات مكثفة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، تضمنت لقاءات تثقيفية حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر"، وأمسيات شعرية، وعروضًا للفنون الشعبية والموسيقى العربية.
كما شهدت المدارس والمراكز الثقافية ورش حكي للأطفال بعنوان "أكتوبر ملحمة مصرية"، ومحاضرات عن بطولات الجنود المصريين في العبور العظيم.

القاهرة الكبرى تتزين بالأغاني الوطنية

وفي القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف، أقيمت احتفاليات ضخمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، شملت ورش حكي، وعروضًا فنية لفرق الموسيقى العربية، ومحاضرات عن "الجيش المصري درع وسيف الوطن"، إلى جانب عروض فنية لفرق الطفولة والكورال، ومسابقات ثقافية لتعزيز الانتماء لدى النشء.

القناة وسيناء.. روح المقاومة

أما في السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، فقد أحيت قصور الثقافة بطولات المقاومة الشعبية والعسكرية من خلال احتفاليات في الساحات العامة والمراكز الثقافية.
وشهدت السويس أمسية مؤثرة بعنوان "دور المقاومة الشعبية في السويس خلال حرب الاستنزاف" تحدث فيها أنور فتح الباب عن بطولات المدينة وصمودها في وجه الحصار، أعقبها عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية، تضمن أغنيات وطنية مثل "يا بيوت السويس" و*"ارفعوا الأعلام"* وسط تفاعل جماهيري كبير.

جنوب الصعيد.. النصر في وجدان الجنوب

وفي محافظات الأقصر، أسوان، قنا، والبحر الأحمر، قدمت قصور الثقافة سلسلة من العروض الفنية والندوات التوعوية التي تناولت "أكتوبر في الدراما المصرية" و"البطولات المنسية على الجبهة"، إلى جانب احتفاليات لتكريم أسر الشهداء، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والإنشاد الديني، التي ألهبت مشاعر الحاضرين في مسارح قنا وأسوان والطور والغردقة.

غرب الدلتا.. الفن والوعي

كما امتلأت قاعات الثقافة في الإسكندرية، الغربية، مطروح، والبحيرة بعروض فنية وموسيقية، ومحاضرات حول "أكتوبر العزة والفخر"، وورش فنية للأطفال لتجسيد رموز الحرب في لوحاتهم، إضافة إلى مناقشات لكتب تتناول حرب أكتوبر في الأدب المصري الحديث.
وفي طنطا والأنفوشي، أحيت فرق الموسيقى العربية والإنشاد الديني ليالي فنية وطنية شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا.

ثقافة تنتصر للوعي

وأكد اللواء خالد اللبان أن فعاليات هذا العام تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، من خلال توظيف الفنون والثقافة لتوثيق ذاكرة النصر لدى الأجيال الجديدة.
وأضاف أن برنامج "وفرحت مصر" يجسد وحدة الشعب المصري خلف جيشه، ويعيد التأكيد على أن النصر لم يكن مجرد حدث عسكري، بل ملحمة وطنية صنعتها الإرادة والإيمان.

قصور الثقافة محافظات الجمهورية انتصارات أكتوبر وفرحت مصر الجيش المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد