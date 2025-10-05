وفرحت مصر.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بـ 500 فعالية في كل ربوع الوطن

في مشهد وطني يليق بعظمة النصر، تتزين قصور الثقافة في جميع محافظات الجمهورية بفعاليات فنية وثقافية ضخمة، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "وفرحت مصر"، الذي أطلقته وزارة الثقافة تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز ببطولات الجيش المصري وتضحياته الخالدة.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، نحو 500 فعالية متنوعة تشمل ندوات تثقيفية، وأمسيات أدبية وشعرية، وورش فنية، ومعارض كتب، وعروض موسيقية وشعبية، تمتد عبر جميع أقاليم مصر الثقافية، من الإسكندرية إلى أسوان، ومن سيناء إلى مطروح، لتشكل بانوراما وطنية تعكس روح الانتماء والوعي بالتاريخ.

الشرق يحتفل بالعبور

في محافظات الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، ودمياط، أطلقت الهيئة فعاليات مكثفة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، تضمنت لقاءات تثقيفية حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر"، وأمسيات شعرية، وعروضًا للفنون الشعبية والموسيقى العربية.

كما شهدت المدارس والمراكز الثقافية ورش حكي للأطفال بعنوان "أكتوبر ملحمة مصرية"، ومحاضرات عن بطولات الجنود المصريين في العبور العظيم.

القاهرة الكبرى تتزين بالأغاني الوطنية

وفي القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف، أقيمت احتفاليات ضخمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، شملت ورش حكي، وعروضًا فنية لفرق الموسيقى العربية، ومحاضرات عن "الجيش المصري درع وسيف الوطن"، إلى جانب عروض فنية لفرق الطفولة والكورال، ومسابقات ثقافية لتعزيز الانتماء لدى النشء.

القناة وسيناء.. روح المقاومة

أما في السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، فقد أحيت قصور الثقافة بطولات المقاومة الشعبية والعسكرية من خلال احتفاليات في الساحات العامة والمراكز الثقافية.

وشهدت السويس أمسية مؤثرة بعنوان "دور المقاومة الشعبية في السويس خلال حرب الاستنزاف" تحدث فيها أنور فتح الباب عن بطولات المدينة وصمودها في وجه الحصار، أعقبها عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية، تضمن أغنيات وطنية مثل "يا بيوت السويس" و*"ارفعوا الأعلام"* وسط تفاعل جماهيري كبير.

جنوب الصعيد.. النصر في وجدان الجنوب

وفي محافظات الأقصر، أسوان، قنا، والبحر الأحمر، قدمت قصور الثقافة سلسلة من العروض الفنية والندوات التوعوية التي تناولت "أكتوبر في الدراما المصرية" و"البطولات المنسية على الجبهة"، إلى جانب احتفاليات لتكريم أسر الشهداء، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والإنشاد الديني، التي ألهبت مشاعر الحاضرين في مسارح قنا وأسوان والطور والغردقة.

غرب الدلتا.. الفن والوعي

كما امتلأت قاعات الثقافة في الإسكندرية، الغربية، مطروح، والبحيرة بعروض فنية وموسيقية، ومحاضرات حول "أكتوبر العزة والفخر"، وورش فنية للأطفال لتجسيد رموز الحرب في لوحاتهم، إضافة إلى مناقشات لكتب تتناول حرب أكتوبر في الأدب المصري الحديث.

وفي طنطا والأنفوشي، أحيت فرق الموسيقى العربية والإنشاد الديني ليالي فنية وطنية شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا.

ثقافة تنتصر للوعي

وأكد اللواء خالد اللبان أن فعاليات هذا العام تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، من خلال توظيف الفنون والثقافة لتوثيق ذاكرة النصر لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن برنامج "وفرحت مصر" يجسد وحدة الشعب المصري خلف جيشه، ويعيد التأكيد على أن النصر لم يكن مجرد حدث عسكري، بل ملحمة وطنية صنعتها الإرادة والإيمان.