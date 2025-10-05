المؤبد لسيدة وتغريمها 500 ألف جنيه لحيازتها الترامادول بقصد الإتجار في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي عوض، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، وتغريمها 500 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة وإحراز عقار "الترامادول" المخدر بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8584 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1934 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سيدة ع. ي."، 61 عامًا، مقيمة بمدينة التعاون بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، أحرزت جوهرًا مخدرًا من عقار الترامادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة تفيد بإتجار المتهمة في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، أقرت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها من متحصلات البيع، والهاتف المحمول تستخدمه للتواصل مع عملائها.



وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.