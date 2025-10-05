مجدي مصطفى يطالب سيدات المقاولون بإغلاق صفحة "رع" استعداداً للقاء البنك الاهلي

عقد الكابتن مجدي مصطفى المشرف على كرة القدم النسائية، بنادي المقاولون العرب إجتماعا هاماً مع الجهاز الفني بقيادة هبة رزق المدير الفني للفريق وجهازها المعاون بالكامل.

وخلال الاجتماع طالب كابتن مجدي مصطفى من فريق السيدات إغلاق صفحة المباراة الأخيرة أمام فريق رع والتى تعرض فيها سيدات ذئاب الجبل للهزيمة بنتيحة 3-2

ورغم الخسارة في الجولة الاخيرة إلا أن مجدي مصطفى حرص على الإشادة بالأداء وطريقة اللعب موضحا أن سوء التوفيق كان سبب ضياع الفوز أمام رع.

وطالب كابتن مجدي مصطفى من فريق السيدات الإستمرار بنفس الأداء القوي ووضع هدف الفوز أمام الجميع خلال المواجهات القادمة مؤكداً ان مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، هدفهم المنافسة على مركز متقدم يليق باسم وكيان النادي العريق.

وأثنى مجدي مصطفى على دعم إدارة النادي، إلى جانب مساندة الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضاعف من طموحات الجميع لتحقيق إنجاز يليق بفريق السيدات.

كما أعرب عن رضاه بالمستوى المميز الذي ظهرت به اللاعبات وأخرها أمام رع رغم الهزيمة مؤكدًا أن التطور الملحوظ في الأداء يأتي نتيجة العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق.

وتعهد الجميع خلال الجلسة المثمرة بتقديم أداء أقوي وتحقيق الفوز في المواجهات المقبلة.

ويستعد سيدات المقاولون العرب للقاء البنك الأهلي بعد غداً الثلاثاء في إطار منافسات الدوري الممتاز

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون:

هبة رزق: مدير فني

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري

أحلام أبو الخير: أخصائي التأهيل

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، بينما يتولى الإشراف العام على الكرة بالنادي المهندس محمد عادل فتحي.