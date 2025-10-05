قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجدي مصطفى يطالب سيدات المقاولون بإغلاق صفحة "رع" استعداداً للقاء البنك الاهلي

سيدات المقاولون
سيدات المقاولون

عقد الكابتن مجدي مصطفى المشرف على كرة القدم النسائية، بنادي المقاولون العرب إجتماعا هاماً مع الجهاز الفني بقيادة هبة رزق المدير الفني للفريق وجهازها المعاون بالكامل.

وخلال الاجتماع طالب كابتن مجدي مصطفى من فريق السيدات إغلاق صفحة المباراة الأخيرة أمام فريق رع والتى تعرض فيها سيدات ذئاب الجبل للهزيمة بنتيحة 3-2

ورغم الخسارة في الجولة الاخيرة إلا أن مجدي مصطفى حرص على الإشادة بالأداء وطريقة اللعب موضحا أن سوء التوفيق كان سبب ضياع الفوز أمام رع.

وطالب كابتن مجدي مصطفى من فريق السيدات الإستمرار بنفس الأداء القوي ووضع هدف الفوز أمام الجميع خلال المواجهات القادمة مؤكداً ان مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، هدفهم المنافسة على مركز متقدم يليق باسم وكيان النادي العريق.

وأثنى مجدي مصطفى على دعم إدارة النادي، إلى جانب مساندة الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضاعف من طموحات الجميع لتحقيق إنجاز يليق بفريق السيدات.

كما أعرب عن رضاه بالمستوى المميز الذي ظهرت به اللاعبات وأخرها أمام رع رغم الهزيمة مؤكدًا أن التطور الملحوظ في الأداء يأتي نتيجة العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق.

وتعهد الجميع خلال الجلسة المثمرة بتقديم أداء أقوي وتحقيق الفوز في المواجهات المقبلة.

ويستعد سيدات المقاولون العرب للقاء البنك الأهلي بعد غداً الثلاثاء في إطار منافسات الدوري الممتاز

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون:

هبة رزق: مدير فني

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري

أحلام أبو الخير: أخصائي التأهيل

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، بينما يتولى الإشراف العام على الكرة بالنادي المهندس محمد عادل فتحي.

الكابتن مجدي مصطفى المشرف كرة القدم النسائية المقاولون العرب هبة رزق

