شوط أول سلبي بين فاركو ووادي دجلة بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي وادي دجلة وفاركو وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وأعلن محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء تشكيل وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، ميس كاندروب، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: يوسف ويا، محمود دياسطي، فرانك بولي.

في المقابل، اختار أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل التالي لخوض المواجهة:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: محمد حسين، معاذ أحمد، بابا سار، وليد مصطفى.

خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح.

خط الهجوم: رامز مدحت، أحمد البحراوي، كريم الطيب.