حاتم صابر: نتنياهو يعتبر الحرب في غزة الورقة الوحيدة المتبقية له للبقاء في السلطة

أكد العقيد حاتم صابر، خبيرمكافحة الإرهاب الدولى والحرب المعلوماتية، أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي دعا فيها إلى التزام حماس بما وافقت عليه، ووقف إسرائيل لضرب غزة، تمثل في الموقف الأمريكي، مشيرا إلى أن الأنظار الآن تتجه إلى مفاوضات القاهرة، التي وصفها بأنها ستكون حاسمة لتنفيذ خطة ترامب للسلام.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تصريحات ترامب الأخيرة جاءت قبل دقائق من تناولها في الإعلام، مشيرًا إلى أن الآلة الإعلامية الإسرائيلية ردت عليها بهجوم ساخر، إذ نشرت رسومات بالذكاء الاصطناعي تُظهر ترامب في هيئة مقاتل من حماس، يرتدي عصابة الحركة.

وتابع خبيرمكافحة الإرهاب الدولى والحرب المعلوماتية، أن نتنياهو يعتبر الحرب في غزة الورقة الوحيدة المتبقية له للبقاء في السلطة، مشيرًا إلى أن توقف القتال يعني خسارته السياسية وذهابه إلى السجن، وهو ما يدفعه لاختلاق المبررات لإطالة أمد الحرب رغم قبول حماس المبدئي بخطة التسوية.