حاتم صابر: مصر ستسعى خلال المفاوضات لفرض ضمانات قوية لوقف إطلاق النار بغزة

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن الإعلام الإسرائيلي بدأ في رسم صور بالذكاء الاصطناعي تسيء للمقاومة الفلسطينية، في محاولة لتشويه الحقائق.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر ستواجه تلك المحاولات سياسيا ودبلوماسيا لتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر ستسعى خلال مفاوضات الغد إلى فرض ضمانات دولية قوية لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

وأشار إلى أن العالم كله يترقب ما ستسفر عنه الجولة الأولى من المفاوضات في القاهرة، متمنيا أن تستجيب إسرائيل للرغبة الدولية في إقرار السلام.