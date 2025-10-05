الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة المصرية، والشعب المصري مقدر ما تقوم به القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة قدمت كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة، و 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام.

وأضاف الرئيس السيسي أن القوات المسلحة استطلعت أن تستعيد هيبة الدولة، وحافظت على الدولة المصرية من السقوط.

تنمية الدولة

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة قامت بدور كبير في تنمية الدولة خلال الـ12 سنة الماضية.

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الإجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومي المصري.