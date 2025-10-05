خارجية النواب: الرئيس السيسي يُجسد اليوم روح أكتوبر في معركة البناء والتنمية

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد انتصار عسكري فحسب، بل كان لحظة ميلاد لإرادة وطنية خالدة أعادت لمصر هيبتها ومكانتها الإقليمية، وأثبتت أن الشعوب التي تؤمن بحقها قادرة على تحقيق المستحيل مهما كانت التحديات.

وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 جسّد أعظم صور التضحية والانتماء، حين عبر القناة وحطم خط بارليف في ساعات معدودة، مقدماً درسًا للعالم كله في معنى الإصرار والتخطيط والعبقرية العسكرية.

وأكدت أن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من بناء دولة قوية حديثة هو امتداد مباشر لروح أكتوبر ذاتها، فالمعركة الآن لم تعد على الجبهة فقط، بل في كل ميدان تنمية وإصلاح، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تخوض حربًا جديدة ضد الفقر والإرهاب والتضليل، بنفس الروح والإيمان بالقدرة على النصر.

وحرصت على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى النصر، مؤكدة أن نصر أكتوبر لم يكن حدثًا في الماضي، بل هو طاقة متجددة تحرك الحاضر وتصنع المستقبل، ومصر ستبقى دائمًا قادرة على الدفاع عن أرضها وقرارها وسيادتها.