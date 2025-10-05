قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
برلمان

خارجية النواب: الرئيس السيسي يُجسد اليوم روح أكتوبر في معركة البناء والتنمية

محمد الشعراوي

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد انتصار عسكري فحسب، بل كان لحظة ميلاد لإرادة وطنية خالدة أعادت لمصر هيبتها ومكانتها الإقليمية، وأثبتت أن الشعوب التي تؤمن بحقها قادرة على تحقيق المستحيل مهما كانت التحديات.

وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 جسّد أعظم صور التضحية والانتماء، حين عبر القناة وحطم خط بارليف في ساعات معدودة، مقدماً درسًا للعالم كله في معنى الإصرار والتخطيط والعبقرية العسكرية.

وأكدت أن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من بناء دولة قوية حديثة هو امتداد مباشر لروح أكتوبر ذاتها، فالمعركة الآن لم تعد على الجبهة فقط، بل في كل ميدان تنمية وإصلاح، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تخوض حربًا جديدة ضد الفقر والإرهاب والتضليل، بنفس الروح والإيمان بالقدرة على النصر.

وحرصت على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى النصر، مؤكدة أن نصر أكتوبر لم يكن حدثًا في الماضي، بل هو طاقة متجددة تحرك الحاضر وتصنع المستقبل، ومصر ستبقى دائمًا قادرة على الدفاع عن أرضها وقرارها وسيادتها.

إيلاريا حارص لجنة العلاقات الخارجية نصر أكتوبر المجيد حرب أكتوبر

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا

أرشيفية

اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

طيران الاحتلال يشن غارة على شارع النفق شمال مدينة غزة

بالصور

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

