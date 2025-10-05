صناعة الدواء: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر خلال 2024

كشف الدكتور محمود فرحات، عضو غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، عن إن حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2024.

وأضاف فرحات خلال مؤتمر لمستحضرات العناية الشخصية أن السوق يشهد نموًا سنويًا متسارعًا بفضل زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية العناية الشخصية، وتنامي الطلب على المنتجات الآمنة والطبيعية، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن السوق قد يتجاوز 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بدعم من التوسع في التجارة الإلكترونية وتطور القنوات التسويقية.

جذب استثمارات

وأشار إلى أن السوق المحلي بات جاذبًا للاستثمارات سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، في ظل التوسع السكاني وارتفاع معدلات الاستهلاك، فضلًا عن تحسن البنية التحتية الرقمية التي ساعدت في نمو التجارة الإلكترونية في هذا القطاع.

وتابع أن شركات التجميل والعناية الشخصية في مصر لديها فرص واعدة للتصدير للأسواق العربية والأفريقية، بشرط الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الدولية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمكن أن يصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مستحضرات التجميل خلال السنوات المقبلة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هايدي عادل، المدير التجاري لقطاع المنتجات الغير الدوائية ، أن السوق المصري في حاجة ماسة لمثل هذه الابتكارات التي توازن بين الفعالية والأمان، مشيرة إلى أن المستهلك أصبح أكثر وعيًا وحرصًا على اختيار منتجات ذات جودة عالية وصديقة للبشرة.