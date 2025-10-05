قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
اقتصاد

مشاركة مصرية متميزة فى فعاليات المعرض الدولي للحافلات فى بروكسل

جانب من فعاليات المعرض
جانب من فعاليات المعرض
ولاء عبد الكريم

شاركت 7 شركات مصرية كبري في مجال انتاج الاتوبيسات ومكونات السيارات في فعاليات المعرض الدولي للحافلات  الذي عقد فى العاصمه البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 4 الي 9 اكتوبر الجاري الذي يعد أكبر معرض دولي للحافلات ومكوناتها، .

 اطلاق اول اتوبيس مصري يعمل بالهيدروجين الاخضر 

و قام الوزير المفوض التجاري ناصر حامد ـ رئيس مكتب التمثيل التجاري في بروكسل، والسكرتير الثاني التجاري  المعتزبالله ابراهيم بالمشاركة فى فعاليات المعرض وكذلك المشاركة فى أعمال المؤتمر الصحفي لشركتى MCV وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والذي شهد اطلاق اول اتوبيس مصري يعمل بالهيدروجين الاخضر من انتاج شركة ام سي فى المصرية وكذا عدد من الاتوبيسات الكهربائية من انتاج نفس الشركة ، وكذك اطلاق عدد من الحافلات الكهربائية من انتاج شركة جيوشي .

كما قام الوزير المفوض التجاري ناصر حامد بالقاء كلمة فى المؤتمر الصحفي لاطلاق هذه الاتوبيسات أشار خلالها الى النجاحات الكبري التى حققتها الصناعة المصرية والتى جعلت من مصر شريكا موثوقا للاتحاد الاوروبي وقادر على تلبيه احتياجات السوق الاوروبي من السلع والمنتجات المتطوره وعاليه الجودة وان التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الامداد والتوريد تجعل مصر المكان المناسب والقريب جغرافيا من الاتحاد الاوروبي والقادر على تلبيه احتياجاته وتوطين الصناعه  الاوروبية فى مصر.

واثني على جودة منتجات الشركات المصريه وقدرتها على المنافسة فى السوق الاوروبي وتوافقها مع معايير الاستدامه البيئية .

 تناول المؤتمر الصحفى لشركة ام سي فى المصريه النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة، مثل قيام الشركة بالتصنيع لصالح شركة VOLVO لحافلاتها المخصصة لبلجيكا ولوكسمبورج، فضلا عن التعاون مع عدد من الشركات الأوروبية الأخرى، كما أعلنت الشركة عن إطلاق حافلتها الجديدة العاملة بالهيدروجين الأخضر المخصصة للأسواق الأوروبية، والاتفاق على تصدير 37 حافلة تعمل بالهيدروجين الاخضر إلى النمسا.

كما تناول المؤتمر الصحفي لشركة جيوشي موديلات الاتوبيسات المخصصة للاسواق الاوروبية والمخصصة للنقل المستدام عديم الانبعاثات للتواكب مع التوجهات العالمية وكذلك التعاقدات التصديرية للشركة الى بعض الدول الاوروبية والعربية والافريقية .


من ناحيه اخري قام السفير احمد أبوزيد سفير مصر في بروكسل والوزير المفوض التجاري ناصر حامد بتفقد اجنحة الشركات المصرية العارضه ومقابله مسئولي الشركات المصريه العارضه والوقوف علي ابرز نجاحات الشركات المصريه وقدراتها التصديريه الي السوق الاوروبي والتحديات التي تواجهها وأبرز مطالبها من الحكومه المصريه .

أكد  الوزير المفوض التجاري ناصر حامد على حرص المكتب التجاري على مساندة الشركات المصرية العارضة، وتعزيز حضورها في الأسواق البلجيكية واللكسمبورجية والأوروبية، من خلال الترويج لمنتجاتها المتطورة ومتابعة فرص التعاون مع الشركاء الدوليين. حيث قام المكتب بالترويج لمشاركة 7 شركات مصرية وتعميم بياناتها ومنتجاتها على الشركات الاوروبية المستوردة للاتوبيسات ووسائل النقل ومكونات السيارات والشركات العاملة فى مجال النقل الحضري والسياحي .وكذلك تذليل العقبات امام مشاركة الشركات المصرية فى المعرض .

 كما أكد ناصر حامد ان تصدير الاتوبيسات المصرية الكهربائية والعاملة بالهيدروجين الاخضر الى اسواق بلجيكا ولوكسمبورج والنمسا وانجلترا وغيرها من الدول الاوروبية والعربية والاسيوية مؤشر على نجاح الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسه عالميا ووجود افاق كبري للتعاون مع الاتحاد الاوروبي فى هذا الشأن وان وصول نسب المكون المحلي الى مستويات تبلغ 55 الى 70 % هو دليل على تطور الصناعة المصرية ونجاح جهود تعميق هذه الصناعه كما ان الاتوبيسات التى تم اطلاقها خلال المعرض من تصميم مصري بالكامل ، كما ان الشركات المصرية اصبحت شريكا ايضا لكبريات الشركات العالمية وتقوم بالانتاج لحسابها وحرص الحكومة المصرية على دعم الشركات المصرية لزيادة صادراتها للأسواق الأوروبية والدولية.


 شارك في المعرض عدد 7 شركات مصرية من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الحافلات ومكوناتها، هي شركة ام سي في MCV وشركة جيوشي Geyushi لصناعة وسائل النقل ، و شركة أوتو كول (Auto Coolلتصميم وتصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للحافلات. ، وشركة Trust لانتاج مقاعد السيارات ، وشركة El-TeriaK، والمتخصصة في تصنيع بطاريات الحافلات الكهربائية وأنظمة التبريد المرتبطة بها وشركة Alu Africa، وهي شركة متخصصة في تصنيع الألومنيوم وسبائكه لتوريد الهياكل والأجزاء الهيكلية الخفيفة والمكونات الداعمة لصناعة الحافلات.وأخيرًا، شركة Rock Steel، والتي تعمل في مجال تصنيع هياكل الشاسيه والهياكل المعدنية للحافلات باستخدام الألومنيوم والفولاذ.

انتاج الاتوبيسات مكونات السيارات المعرض الدولي للحافلات شركات مصرية

