التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

أكد الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أهمية التفكير في “الخطوة التالية” بعد القفزات التي حققتها صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على استدامة هذا النجاح وترسيخ مكانة القطاع في الأسواق العالمية.



أوضح «السيد» أن الدولة دعمت القطاع بقوة خلال السنوات الماضية من خلال المعارض وبرامج دعم الصادرات المباشر وغير المباشر، وهو ما أسهم في فتح أسواق جديدة وبناء صورة قوية للمنتج المصري، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب وضع استراتيجية وطنية واضحة تمتد لخمس أو عشر سنوات، تتبناها الحكومة بشكل رسمي وتحدد أدوار كل جهة معنية من زراعة وتصنيع وتصدير وسلامة غذاء وغيرها.



أشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم على منهج الهندسة العكسية (Re-engineering)، من خلال دراسة الأسواق الخارجية وتحليل احتياجاتها ومتطلباتها بدقة، ثم توجيه الإنتاج المحلي لتلبيتها.



كما دعا «السيد»، إلى النظر إلى القطاعات الفرعية (Sub-sectors ) داخل الصناعات الغذائية بشكل أكثر تخصصًا، والتركيز على نقاط القوة مثل الزيتون والتمور والمنتجات المجمدة، مع وضع استراتيجية تركيز ودعم موجهة بدلًا من الدعم العشوائي.



ولفت وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى ضرورة تطوير آليات دعم تصديري مرنة وسريعة لمواجهة الظروف الاستثنائية والموسمية التي تؤثر على القطاعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلي أن محصول الفراولة الذي حقق نموًا كبيرًا خلال الشهور الماضية.



وأكد «السيد»، أن أي صدمة مناخية أو موسمية يجب أن يقابلها تدخل سريع “كما يحدث في غرف الإنعاش” لتفادي خسارة الأسواق التي أنفقت الدولة والشركات مبالغ طائلة لبنائها، سواء في دعم الصادرات أو المشاركة في المعارض الدولية مثل معرض أنوجا الذي يكلف ملايين الجنيهات.



وأضاف وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن التكامل والتجانس بين القطاعات يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة النمو، موضحًا أن نحو 40٪ من مستهدفات صادرات الصناعات الغذائية بحلول 2025 (المقدرة بـ7 مليارات دولار) تعتمد على التصنيع الزراعي.

تعاون بين قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية

وأوضح «السيد»، إن مواصلة نجاح قطاعات صادرات الصناعات الغذائية يستدعي تنسيقًا وثيقًا بين قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك بين المجالس التصديرية المختلفة، من خلال التخطيط المشترك وتبادل المعلومات والربط بين مراحل الزراعة والفرز والتصنيع والتصدير، كما هو معمول به في الدول المنافسة.

وشدد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن هذا التخطيط المتكامل يجب أن يمتد لسنوات، قائلًا: “لو زرعت شجر برتقال اليوم، فلن أجني منه منتجًا تصنيعيًا قبل ثلاث سنوات، وبالتالي لا بد من التفكير والتخطيط من الآن”، موضحا أن هذه الرؤية الشاملة هي الضمانة الحقيقية لاستدامة النجاح وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع.