"ابنك مستقبل وطن" مبادرة بمدينة ميت أبو غالب

انطلقت اليوم بمدينة ميت أبو غالب فعاليات المبادرة المجتمعية "ابنك مستقبل وطن" ، وبمتابعة المهندس ميمي عبد الحميد رئيس المدينة، والأستاذ رشدي صيام نائب رئيس المدينة، وبمشاركة فعالة من مديريات الأوقاف والأزهر الشريف والصحة، إلى جانب وحدة السكان والتضامن الاجتماعي ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

استضافت الوحدة الاجتماعية بمدينة ميت أبو غالب فعاليات المبادرة، التي تضمنت ندوات توعوية تناولت موضوعات التربية الإيجابية وحقوق الطفل في الإسلام ودور الأسرة في بناء جيل المستقبل.

كما شاركت مديرية الصحة بفريق طبي متحرك لتقديم فحوصات طبية مجانية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، في حين أسهمت مكتبة مصر العامة المتنقلة في إثراء الفعاليات بأنشطة ثقافية وندوة توعوية موجهة للأطفال والطلاب.

وتأتي المبادرة في إطار جهود محافظة دمياط لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وتنمية شخصياتهم على أسس سليمة، مع العمل على ترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الأسرية