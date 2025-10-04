جولة أثرية وترفيهية لوفد جامعتى عين شمس وبرلين التقنية في دمياط





نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة دمياط، جولة أثرية وترفيهية لوفد من طلاب جامعة برلين التقنية الألمانية وطلاب جامعة عين شمس، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة فى إطار مشروع " نحو مدن مصرية خضراء " وفى في إطار تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالمقومات التاريخية والسياحية التي تزخر بها المحافظة

انطلقت الجولة برحلة نيلية على نهر النيل لمشاهدة اسطول الصيد وترسانات صناعه السفن وتلاها زيارة منطقة اللسان برأس البر نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، وتعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة. كما شملت الجولة زيارة مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية بدمياط، ثم زيارة مسجد المعيني التاريخي الذي يتميز بطابعه المعماري الفريد ثم توزيع هدايا تذكاريه على وفدى الجامعتين .

وأكدت الهيئة أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصها على مد جسور التواصل الثقافي والسياحي بين الجامعات المصرية والأجنبية، وإبراز ما تتمتع به دمياط من مقومات أثرية وحضارية وسياحية، بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية والدولية.