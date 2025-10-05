قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت

برنامج "كايرو برو-ميت" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
برنامج "كايرو برو-ميت" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
تقى الجيزاوي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إطلاق برنامج جديد بعنوان «كايرو برو-ميت»؛ كجزء من برامج سوق القاهرة السينمائي، وذلك في إطار فعاليات الصناعة المصاحبة لأنشطة «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويعمل «كايرو برو-ميت» كمنصة مهنية متخصصة تجمع صُنّاع الأفلام بنخبة من أبرز خبراء صناعة السينما على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار، ودعم المواهب السينمائية الواعدة، وترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للسينما في المنطقة.

ويتيح البرنامج عبر لقاءات منظمة وأنشطة للتواصل وبناء الشبكات، الفرصة للمشاركين لبحث مختلف جوانب صناعة الأفلام من إنتاج وتمويل وتطوير إبداعي، كما يفتح المجال أمام السينمائيين العرب للتواصل مع خبراء عالميين بما يخلق فرصًا للشراكات والإنتاجات المشتركة.

ويرسّخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بهذا البرنامج، التزامه بدعم المواهب الجديدة، وتعزيز نطاق انتشار وحضور السينما العربية على الساحة الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، ليصبح «أيام القاهرة لصناعة السينما» نقطة التقاء محورية لصنّاع الأفلام والمنتجين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سوق القاهرة السينمائي «أيام القاهرة لصناعة السينما»

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

مجلس النواب

برلمانية: برنامج الطروحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مشاركة القطاع الخاص

مجلس النواب

برلماني: متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تعزز الاقتصاد وتجذب الاستثمارات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خارجية النواب: الرئيس السيسي يُجسد اليوم روح أكتوبر في معركة البناء والتنمية

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

