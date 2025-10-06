أخبار أسوان| حملات تموينية على الأسواق.. وتنفيذ ورش عمل لأنظمة الشبكات

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 5/10/2025 .

فقد نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتنسيق مع إدارة التموين بإدفو فى ضبط سيارة شاسية محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم تصل لنحو 5 طن ، وتشمل 100 شيكارة وزن 50 كيلو للواحدة منها قبل تهريبها ، حيث كانت السيارة متجهة من قرية النزل إلى ناحية الجنوب بمركز كوم أمبو.

وتم عمل كمين لضبطها أمام نقطة الشرطة بمدينة الرديسية ، وعمل محضر جنحة رقم ( 16178 جنح إدفو لسنة 2025 ) ضد صاحب السيارة ، وحالياً فى إنتظار قرار النيابة العامة فى الواقعة.

انطلقت فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان " أنظمة الشبكات " التى تنظمها مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على مدار ثلاثة أيام وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج المتخصصة نظراً لدورها الحيوى فى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى ، وخاصة بالإدارات والمديريات الخدمية من أجل تأهيلهم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجالات الإتص

الات وشبكات الإنترنت ، وبما ينعكس بشكل إيجابى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار من الشفافية والكفاءة .

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدداً من المخابز البلدية ومحلات الجزارة والدواجن ، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق بما يعزز ثقة المواطنين فى الإجراءات التنفيذية والرقابية التى تتبناها المحافظة حيث أن الهدف الرئيسى هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حق المواطن فى الحصول على خبز جيد الجودة ومطابق للمواصفات مشدداً على ضرورة الإلتزام بالمعايير المحددة لإنتاج الخبز البلدى سواء من حيث الوزن القانونى أو مستوى النظافة العامة ، مع التصدى لأى محاولات للتلاعب فى حصص الدقيق أو إستغلال للمواطنين.

