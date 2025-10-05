محافظ أسوان يتابع جودة الخبز واللحوم في الأسواق

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدداً من المخابز البلدية ومحلات الجزارة والدواجن ، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق بما يعزز ثقة المواطنين فى الإجراءات التنفيذية والرقابية التى تتبناها المحافظة حيث أن الهدف الرئيسى هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حق المواطن فى الحصول على خبز جيد الجودة ومطابق للمواصفات مشدداً على ضرورة الإلتزام بالمعايير المحددة لإنتاج الخبز البلدى سواء من حيث الوزن القانونى أو مستوى النظافة العامة ، مع التصدى لأى محاولات للتلاعب فى حصص الدقيق أو إستغلال للمواطنين.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بضمان مطابقة اللحوم المعروضة للإشتراطات الصحية والبيئية حيث أنه لن يتم السماح بتداول أى منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، ويتم متابعة ذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمجازر والمخابز ، وكافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفات وردع كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو التربح بطرق غير مشروعة

جولة ميدانية

انطلقت فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان " أنظمة الشبكات " التى تنظمها مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على مدار ثلاثة أيام وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج المتخصصة نظراً لدورها الحيوى فى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى ، وخاصة بالإدارات والمديريات الخدمية من أجل تأهيلهم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجالات الإتصالات وشبكات الإنترنت ، وبما ينعكس بشكل إيجابى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار من الشفافية والكفاءة .

وأشار إلى أن التحول الرقمى لم يعد رفاهية ، بل ضرورة حتمية لرفع كفاءة الأداء المؤسسى ومواكبة إستراتيجية الدولة للتحول نحو الإقتصاد الرقمى ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عبد الفتاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بأن ورشة العمل شارك فيها نخبة من المتخصصين فى مجال الشبكات .