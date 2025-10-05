في أسوان.. ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بإدفو

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتنسيق مع إدارة التموين بإدفو فى ضبط سيارة شاسية محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم تصل لنحو 5 طن ، وتشمل 100 شيكارة وزن 50 كيلو للواحدة منها قبل تهريبها ، حيث كانت السيارة متجهة من قرية النزل إلى ناحية الجنوب بمركز كوم أمبو.

وتم عمل كمين لضبطها أمام نقطة الشرطة بمدينة الرديسية ، وعمل محضر جنحة رقم ( 16178 جنح إدفو لسنة 2025 ) ضد صاحب السيارة ، وحالياً فى إنتظار قرار النيابة العامة فى الواقعة.

حملات تموينية

ويأتى ذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف جهود الرقابة التموينية على مداخل ومخارج المحافظة لضبط أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، فضلاً عن مواصلة الحملات المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية للإطمئنان على جودة وسلامة المنتجات من المعروضات والسلع الغذائية والإستهلاكية المتنوعة ، وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المخفضة دون أى مغالاة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية ، وإستهدفت المرور والتفتيش على المحال التجارية المخابز بنطاق المدينة ، وتم مراجعة رخص هذه الأنشطة والشهادات الصحية ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان الأسعار ، وتم التأكد من توافر الكميات الكافية من السلع الغذائية الأساسية لبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة .