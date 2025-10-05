قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل – واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.


حيث قامت الهيئة، صباح اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، بتسيير الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية ، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام ،  ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 21.884 راكبًا سودانيًا. 
هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى .
و تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

السودانيين كامل الوزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

صينية السمك

بخلطة الأعشاب.. جربي طريقة عمل صينية السمك في الفرن

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد