السكة الحديد تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل – واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.



حيث قامت الهيئة، صباح اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، بتسيير الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية ، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام ، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 21.884 راكبًا سودانيًا.

هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى .

و تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مثل هذه الظروف الاستثنائية.