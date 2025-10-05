وزير الخارجية الأمريكي: نحن أقرب لإعادة المحتجزين لدى حماس

قال وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع أن يقول إنه مضمون بنسبة 100٪، وتم الانتهاء من 90% من جزئية تبادل المحتجزين لدى حماس

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي لـ" القاهرة الإخبارية": "نحن بصدد الانتهاء من الجزء اللوجستي لإعادة جميع المحتجزين لدى حماس، ونحن أقرب أكثر من أي وقت مضى لإعادة جميع المحتجزين لدى حماس".

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية دعمها بقوة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لاتفاق سلام في قطاع غزة، "التي قربتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى".

فرصة لإنهاء القتال وعودة الرهائن

وأشارت الحكومة - في بيان لها اليوم الأحد - إلى أن هناك الآن فرصة لإنهاء القتال ولعودة الرهائن إلى ديارهم، فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مضيفة أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها وهي على أهبة الاستعداد لدعم المزيد من المفاوضات، ولفتت إلى أن قبول حماس لخطة السلام الأمريكية يعد خطوة مهمة إلى الأمام.