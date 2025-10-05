قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
برلمان

انحياز للعامل وحسم للفوضى.. قانون العمل الجديد يفرض قواعد صارمة للتوظيف ويحظر "سماسرة العمالة"

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
حسن رضوان

في تحول نوعي نحو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين، جاء  قانون العمل الجديد ليضع حداً للممارسات غير المنظمة في التوظيف داخل القطاع الخاص، ويؤسس لعلاقة تعاقدية شفافة وعادلة بين صاحب العمل والعامل.

أبرز ما حمله القانون هو منع تشغيل العمالة عن طريق المقاولين أو متعهدي التوريد، في خطوة تستهدف إلغاء الوساطة غير الرسمية، التي كثيرًا ما أدت إلى انتهاك حقوق العمال وتقويض استقرارهم المهني والمعيشي.

إعلان الوظائف.. بشفافية وتحت رقابة

وفقًا لأحكام القانون، يُسمح لصاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما يحق له الاستعانة بـ مكاتب استشارية متخصصة لفحص طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات المناسبة، مما يعزز من فرص الكفاءة في اختيار الموظفين، ويقضي على التعيينات العشوائية أو القائمة على المحسوبية.

حظر تام للتشغيل عبر المقاولين

وقد نصّ القانون بوضوح على أن "لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال"، وهو نص صريح يستهدف القضاء على كل صور الوساطة التي كانت تحرم العمال من حقوقهم الأساسية مثل التأمينات، والعقود الرسمية، والاستقرار الوظيفي.

بيانات دقيقة ومحدثة للعمالة

ألزم القانون أصحاب المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإرسال بيان شامل للجهة الإدارية خلال 15 يومًا من تطبيق القانون أو بدء التشغيل، يتضمن عدد العمال، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، ووظائفهم.

كما ألزمهم بتحديث بيانات العمال عبر إعادة شهادة القيد للجهة المختصة خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، مع تدوين رقم الشهادة وتاريخها في سجل العمال بالمنشأة.

خمسة بنود إلزامية في العقد لحماية الطرفين

فرض القانون أن يتضمن عقد العمل الجديد العناصر التالية لضمان وضوح العلاقة التعاقدية:

تاريخ بداية العقد.

اسم صاحب العمل ومكان العمل.

بيانات العامل كاملة (الاسم، المؤهل، المهنة، الرقم التأميني، محل الإقامة، وإثبات الشخصية).

طبيعة العمل ونوعه.

الأجر المتفق عليه صراحة.

توازن حقيقي بين العامل وصاحب العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويوازن بين مصلحة المؤسسة وحقوق العامل، من خلال ضوابط ملزمة للطرفين، تضمن شفافية التوظيف وتُغلق أبواب الفساد والتلاعب.

قانون العمل الجديد سماسرة العمالة انحياز للعامل قواعد صارمة للتوظيف سوق العمل

