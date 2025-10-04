قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
برلمان

من الأجر إلى طبيعة العمل.. تفاصيل العقود بقانون العمل

محمد الشعراوي

أكد قانون العمل الجديد على ضرورة أن يكون عقد العمل بين صاحب العمل والعامل موثقا وواضح البنود، بحيث يتضمن جميع التفاصيل الأساسية التي تضمن حقوق الطرفين وتمنع أي نزاعات مستقبلية.

 وشدد القانون على أن يشمل العقد بيانات محددة تتعلق بـ الأجر المتفق عليه، وطبيعة العمل، ومؤهلات العامل، ومدة التعاقد، ومحل الإقامة، وغيرها من المعلومات الجوهرية التي توضح العلاقة التعاقدية منذ بدايتها وحتى انتهائها، بما يعزز الشفافية والاستقرار في بيئة العمل.

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بـتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

