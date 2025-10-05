أنظمة الشبكات .. ورشة عمل لرفع كفاءة الكوادر الحكومية بأسوان

انطلقت فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان " أنظمة الشبكات " التى تنظمها مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على مدار ثلاثة أيام وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج المتخصصة نظراً لدورها الحيوى فى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى ، وخاصة بالإدارات والمديريات الخدمية من أجل تأهيلهم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجالات الإتصالات وشبكات الإنترنت ، وبما ينعكس بشكل إيجابى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار من الشفافية والكفاءة .

وأشار إلى أن التحول الرقمى لم يعد رفاهية ، بل ضرورة حتمية لرفع كفاءة الأداء المؤسسى ومواكبة إستراتيجية الدولة للتحول نحو الإقتصاد الرقمى ورؤية مصر 2030.

جهود متنوعة

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عبد الفتاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بأن ورشة العمل شارك فيها نخبة من المتخصصين فى مجال الشبكات ، لافتاً إلى أن الورشة شهدت إقبالاً ملحوظاً من العاملين بمديريات الخدمات والديوان العام مما يعكس الإهتمام المتزايد لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الوعى الرقمى داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار مدير التنظيم والإدارة إلى أن ورشة العمل شملت محاضرات متخصصة ألقاها فريق من شركة روجيه العالمية وتناولت الجوانب التطبيقية والعملية للنظم المستخدمة .

واضاف بأنه تم تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة فى مجال أنظمة الشبكات وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى تطوير بيئة العمل الحكومى وتكوين جهاز إدارى كفء ومتطور قادر على تحقيق طموحات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

