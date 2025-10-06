قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
رسالة شديدة اللهجة من إعلامي لـ لاعبي الزمالك

مينا ماهر
مينا ماهر
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ لاعبي نادي الزمالك بعد تراجع أداء الفريق في المباريات السابقة وآخرها التعادل مع غزل المحلة بهدف.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الزمالك و جماهير الزمالك يستحقوا من كل لاعب و الجهاز الفني الكتير، الناس جاية من اسوان و من كل محافظات الزمالك في كل ماتش ، كونك لاعب في الزمالك دي نعمة و عارفين اننا في ظروف صعبة ولكن الجماهير دي تستحق تعمل كل حاجه عشانها".

وأكمل :" واضح ان لاعبي الزمالك مش فاهمة إنهم اكتر لاعيبة بتاخد دعم من الجماهير محصلش قبل كده، جماهير الزمالك هي اللي بتخلي اي لاعب يروح المنتخب و اسمه يكون معروف و يعمل فلوس و يكون مشهور".

وأضاف :"الجماهير موجودة كل ماتش من كل المحافظات عشان تكون في ضهرك انت المفروض بتلعب على البطولة تفقد 12 نقطة، في روح انهزامية من كل اللاعبين بدون استثناء، التوقيت ده هو الأهم في الموسم و التوقف الحالي لازم نصحح فيه الأخطاء".

وأختتم :"اسم الزمالك اللي بيكبر اي حد مهما كان هو مين في المنظومة، نادي الزمالك يستحق الكتير و يستحق مجهود أكبر، جماهير الزمالك ليها فضل علي كل منظومة الزمالك".

مينا ماهر الزمالك الاهلي

