رسالة شديدة اللهجة من إعلامي لـ لاعبي الزمالك

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ لاعبي نادي الزمالك بعد تراجع أداء الفريق في المباريات السابقة وآخرها التعادل مع غزل المحلة بهدف.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الزمالك و جماهير الزمالك يستحقوا من كل لاعب و الجهاز الفني الكتير، الناس جاية من اسوان و من كل محافظات الزمالك في كل ماتش ، كونك لاعب في الزمالك دي نعمة و عارفين اننا في ظروف صعبة ولكن الجماهير دي تستحق تعمل كل حاجه عشانها".

وأكمل :" واضح ان لاعبي الزمالك مش فاهمة إنهم اكتر لاعيبة بتاخد دعم من الجماهير محصلش قبل كده، جماهير الزمالك هي اللي بتخلي اي لاعب يروح المنتخب و اسمه يكون معروف و يعمل فلوس و يكون مشهور".

وأضاف :"الجماهير موجودة كل ماتش من كل المحافظات عشان تكون في ضهرك انت المفروض بتلعب على البطولة تفقد 12 نقطة، في روح انهزامية من كل اللاعبين بدون استثناء، التوقيت ده هو الأهم في الموسم و التوقف الحالي لازم نصحح فيه الأخطاء".

وأختتم :"اسم الزمالك اللي بيكبر اي حد مهما كان هو مين في المنظومة، نادي الزمالك يستحق الكتير و يستحق مجهود أكبر، جماهير الزمالك ليها فضل علي كل منظومة الزمالك".