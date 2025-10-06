ترامب: المفاوضات مع حماس تتقدم بسرعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع حركة حماس لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الجماعة الفلسطينية المسلحة تتقدم بسرعة.

أضاف ترامب "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتتقدم بسرعة ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى يوم الاثنين، في مصر، للعمل على التفاصيل النهائية وتوضيحها. قيل لي أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأطلب من الجميع التحرك بسرعة".

جاء ذلك في منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

اردف "الوقت هو جوهر المسألة، وإلا ستتبع ذلك إراقة دماء جسيمة - وهو أمر لا يريد أحد رؤيته!" .