ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 6 أكتوبر.. كيلو البانيه بكام انهاردة؟

رشا عوني

أسعار الفراخ البيضاء اليوم .. من أكثر اهتمامات المواطنين لمتابعة أسعار الدواجن اليوم الأثنين،  حيث تشهد الأسعار استقراراً في الأسواق خاصة بعد انخفاض أسعار الفراخ مؤخراً . 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض
اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سعر الفراخ البيضاء اليوم الاُثنين

-سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة يتراوح بين 62 إلى 63 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 70 إلى 75 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

سعر الفراخ البلدي اليوم الأثنين


- سعر الفراخ البلدي سجل نحو 121 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ما يعكس استقرارًا مقارنة بأسعار أمس.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الأثنين


- أما سعر كيلو الفراخ الأمهات فبلغ 62 جنيهًا في المزرعة، ويباع للمستهلك بنحو 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
 

سعر الفراخ الساسو اليوم الأثنين

كما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 107 و108 جنيهات في المزارع، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 110 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم السبت 4-10-2025 - الوطن
سعر الفراخ اليوم 6 اكتوبر 

سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين 6 أكتوبر

البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 160 و170 جنيهًا في محلات التجزئة، بينما بلغ 150 جنيهًا في المزارع.


البيض الأحمر: سجلت الكرتونة سعرًا يتراوح بين 155 و165 جنيهًا للمستهلك، مقابل 140 جنيهًا في المزرعة.


البيض البلدي: تراوح سعر الكرتونة بين 160 و165 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ 140 إلى 145 جنيهًا في المزارع.

سعر البانيه اليوم

سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم

يصل سعر البانيه في محلات بيع الدواجن ليسجل ما بين 170 و220 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الأوراك نحو 90 إلى 110 جنيهات.

سعر الكبد  والقوانص اليوم

أما الكبد والقوانص فقد تراوحت أسعارها بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم البيضاء بشكل عام .


انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض

 أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج، مع تأكيده على أهمية دعم المنظومة الإنتاجية لضمان استمرار الوفرة واستقرار السوق.

وأكد عبد العزيز السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أن أسعار كيلو الدواجن في المزرعة انخفضت إلى 58 جنيهًا، وهو سعر يعد مرضيًا نسبيًا للمستهلك، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج الفعلية التي لا تقل عن 65 جنيهًا، ما يشكل خطرًا على استمرارية عمل المنتجين في حال استمرار هذا الفارق السلبي.

تراجع أسعار البيض

وفيما يخص البيض، فقد أوضح السيد أن أسعاره شهدت تراجعًا من 158 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكرتونة، لكنه شدد على أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 125 جنيهًا حتى يكون في متناول الأسر المصرية، لا سيما مع تزامن الموسم الدراسي الذي يزيد من استهلاك البيض كأحد مصادر البروتين الأساسية في وجبات الطلاب.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار الفراخ البلدي اليوم اسعار البيض اليوم سعر البانيه اليوم

