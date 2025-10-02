غرفة الدواجن: أسعار البيض غير عادية ومبالغ فيها

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى الانخفاض المفاجئ في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية،موضحا أن أولى تلك الأسباب هو الإنتاج الجيد ولا يوجد أي أمراض وبائية.

دخول موسم المدارس

وأكدرئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي على أن القوة الشرائية منخفضة للغاية بالتزامن مع دخول موسم المدارس، لافتا إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للبيض نظرا لكثرة الطلب عليه خلال الفترة الحالية.

سعر غير عادل للمستهلك

وأشار إلى أن البيض وصل إلى سعر غير عادل بالنسبة للمستهلك، فعندما يصل سعر الطبق إلى 175 أمر غير منطقي، ولابد أن يكون هناك سعر عادل.

مشيرا إلى أن المستهلك المصري له مدخلات ضعيفة، ولابد أن يحافظ على تلك المدخلات حتى يتمكن من الحفاظ على الأسرة المصرية.