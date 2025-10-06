وزيرا الخارجية والتعليم العالي يلتقيان الطلاب المصريين بفرنسا: أنتم سفراء الوطن وصورتها المشرقة

قام الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لبيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، وعقدا لقاءًا مع عدد من الطلاب المصريين بالجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الشباب وأبناء الجالية المصرية في الخارج.

‏‎أكد الوزير "عبد العاطي" خلال اللقاء على ما توليه الدولة من اهتمام برعاية مواطنيها بالخارج وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، بما في ذلك التسهيلات القنصلية والخدمات التعليمية. وأشاد بما يحققه الطلاب من نجاحات وتميز أكاديمي يعكس صورة مشرفة عن مصر، مشددًا على أنهم بمثابة سفراء لمصر في الخارج وجسر للتواصل والتفاهم بين الشعبين المصري والفرنسي.

و‏‎استعرض الوزير "عاشور" البرامج والمبادرات الجديدة المطروحة لدعم الطلاب المصريين في الخارج لمعادلة الشهادات الأجنبية، وتعميق التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية ونظيرتها المصرية، ودعم شباب الباحثين المصريين في الخارج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من كبرى الجامعات الدولية.

و‏‎أبرز الوزيران أولوية الشق التعليمي والثقافي فى العلاقات المصرية–الفرنسية، والاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير التعاون مع فرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التبادل الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي.

‏‎كما تناول الوزير "عبدالعاطي" التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مستعرضًا أبعاد السياسة الخارجية المصرية القائمة على مبدأ التوازن الاستراتيجي، مشيرًا للجهود المكثفة التي تبذلها مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

‏‎وقد قام الوزيران على هامش زيارتهما لبيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، بتفقد معرض "عطور مصر القديمة" لاستكشاف أسرار صناعة العطور في الحضارة الفرعونيّة، باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي.