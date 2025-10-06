قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا الخارجية والتعليم العالي يلتقيان الطلاب المصريين بفرنسا: أنتم سفراء الوطن وصورتها المشرقة

بيت مصر
بيت مصر
نهلة الشربيني

قام الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لبيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، وعقدا لقاءًا مع عدد من الطلاب المصريين بالجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الشباب وأبناء الجالية المصرية في الخارج.

‏‎أكد الوزير "عبد العاطي" خلال اللقاء على ما توليه الدولة من اهتمام برعاية مواطنيها بالخارج وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، بما في ذلك التسهيلات القنصلية والخدمات التعليمية. وأشاد بما يحققه الطلاب من نجاحات وتميز أكاديمي يعكس صورة مشرفة عن مصر، مشددًا على أنهم بمثابة سفراء لمصر في الخارج وجسر للتواصل والتفاهم بين الشعبين المصري والفرنسي.

و‏‎استعرض الوزير "عاشور" البرامج والمبادرات الجديدة المطروحة لدعم الطلاب المصريين في الخارج لمعادلة الشهادات الأجنبية، وتعميق التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية ونظيرتها المصرية، ودعم شباب الباحثين المصريين في الخارج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من كبرى الجامعات الدولية.

و‏‎أبرز الوزيران أولوية الشق التعليمي والثقافي فى العلاقات المصرية–الفرنسية، والاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير التعاون مع فرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التبادل الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي.

‏‎كما تناول الوزير "عبدالعاطي" التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مستعرضًا أبعاد السياسة الخارجية المصرية القائمة على مبدأ التوازن الاستراتيجي، مشيرًا للجهود المكثفة التي تبذلها مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

‏‎وقد قام الوزيران على هامش زيارتهما لبيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، بتفقد معرض "عطور مصر القديمة" لاستكشاف أسرار صناعة العطور في الحضارة الفرعونيّة، باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي.

وزارة التعليم العالي وزارة الخارجية والهجرة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

ترشيحاتنا

منتخب مصر

حسم التأهل للمونديال.. منتخب مصر يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة جيبوتي

منتخب مصر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يتوجه إلى المغرب .. صور

افشه

خالد الغندور يعتذر لـ مجدي أفشة

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
دودج تشارجر
دودج تشارجر

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد