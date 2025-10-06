احتفالات أكتوبر.. محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بشبين الكوم

شارك صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر بمدينة شبين الكوم ، وذلك احتفالا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

رافقه اللواء علاء الجارح مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، اللواء عبدالعزيز سليم حكمدار المنوفية، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة و الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة وحسن بدر وكيل الشباب ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة .

ووسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، بدأت مراسم الإحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، وقام محافظ المنوفية ومرافقوه بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الوطنى من أبناء مصر المخلصين، والذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون فداءً للوطن وتحقيقاً لرفعته وصوناً لكرامته.

من جانبه، قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة ، والتي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة المصرية الحديثة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصري .

وخلال الاحتفال، بعث محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة ، مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها ، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة .