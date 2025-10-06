قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
أحمد حسن: عبدالقادر والشحات وافقا على مبدأ التجديد للأهلي

عبد القادر
عبد القادر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن أحمد عبدالقادر وحسين الشحات بشأن التجديد للنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"مصدر في الأهلي: أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وافقا على مبدأ التجديد للنادي الأهلي ولكن هناك تعارض بين عرض النادي وطلبات الثائي سواء في مدة التعاقد أو الراتب.

وأضاف: هناك جلسة جديدة سيتم عقدها في الأيام المقبلة لمحاولة ترضية الثنائي والتوصل إلى اتفاق".

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن شروط تجديد أحمد عبد القادر نجم الأهلي مع الفريق. 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "عبد القادر يقترب من التجديد مع الأهلي لمدة 3 سنوات بدون شرط جزائي".

وكشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول، عقد جلسة مع اللاعب أحمد عبد القادر خلال الساعات الماضية لمناقشة ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن الجلسة شهدت أجواء إيجابية، حيث أبدى عبد القادر مرونة كبيرة ورحّب بفكرة التجديد، مؤكدًا لمدير الكرة أنه لا يمانع في الاستمرار داخل الأهلي، على أن يتم حسم الاتفاق النهائي بعد التفاهم على التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

يأتي ذلك في إطار سياسة إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود اللاعبين الذين يمثلون القوام الرئيسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

عبد القادر حسين الشحات الأهلي

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

حماس

انقسامات داخل الفصائل الفلسطينية تُهدد فرص تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

منع الاحتلال اسطول الصمود العالمي واعتقل كل المتطوعين

إسرائيل تعيد 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

