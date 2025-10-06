قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

​سائق فنطاس المياه إلى السجن 5 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات في شرم الشيخ

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

​قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة الطور، بحبس المدعو فرج .ل.ف.أ 31 عاماً سائق عربة فنطاس مياه ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

​صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، حامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبواسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عمر عساكر وسكرتارية محمد عبدالستار.

​تعود وقائع القضية إلى يوم 12 يونيو 2025، عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن في شرم الشيخ تفيد بوجود شخص يستقل سيارة نقل فنطاس مياه تحمل رقم (ط.ج.ه 5692)، ومُكلف بتوزيع المياه على القرى السياحية والفنادق، لكنه يستغل عمله لترويج المواد المخدرة على عملائه، متخذاً من السيارة ساتراً ومكاناً لإخفاء المخدرات.

​وبناءً على إذن من جهات التحقيق، نُصِبَ كمين للمتهم بدائرة قسم ثان شرم الشيخ، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبطه. عُثر بحوزته على 12 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول. وبتفتيش السيارة، عُثر داخل جردل أسفل سرير النوم على 58 قطعة حشيش أخرى، ومبلغ 4000 جنيه.

​بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة هي حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارة لنقل وتخزين لتفادي الاشتباه.

​أُحيلت القضية برقم 942 جنايات كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن جميع المضبوطات هي لمخدر الحشيش. 

وقضت المحكمة في جلستها اليوم بحكمها المتقدم، مع استمرار التحفظ على السيارة ومصادرة المضبوطات.

جنوب سيناء حبس تاجر شرم الشيخ سيارة فنطاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وفيها أيه يعني

إيرادات السينما أمس| وفيها إيه يعني يواصل الصدارة.. وضي الوصيف

صورة ارشيفية لحرب اكتوبر

حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة

عبد الحليم حافظ

رايات النصر.. حكاية وكواليس أشهر 3 أغان عن حرب أكتوبر

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد