​سائق فنطاس المياه إلى السجن 5 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات في شرم الشيخ

​قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة الطور، بحبس المدعو فرج .ل.ف.أ 31 عاماً سائق عربة فنطاس مياه ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

​صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، حامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبواسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عمر عساكر وسكرتارية محمد عبدالستار.

​تعود وقائع القضية إلى يوم 12 يونيو 2025، عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن في شرم الشيخ تفيد بوجود شخص يستقل سيارة نقل فنطاس مياه تحمل رقم (ط.ج.ه 5692)، ومُكلف بتوزيع المياه على القرى السياحية والفنادق، لكنه يستغل عمله لترويج المواد المخدرة على عملائه، متخذاً من السيارة ساتراً ومكاناً لإخفاء المخدرات.

​وبناءً على إذن من جهات التحقيق، نُصِبَ كمين للمتهم بدائرة قسم ثان شرم الشيخ، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبطه. عُثر بحوزته على 12 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول. وبتفتيش السيارة، عُثر داخل جردل أسفل سرير النوم على 58 قطعة حشيش أخرى، ومبلغ 4000 جنيه.

​بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة هي حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والسيارة لنقل وتخزين لتفادي الاشتباه.

​أُحيلت القضية برقم 942 جنايات كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن جميع المضبوطات هي لمخدر الحشيش.

وقضت المحكمة في جلستها اليوم بحكمها المتقدم، مع استمرار التحفظ على السيارة ومصادرة المضبوطات.