ضبط 156 باكو شاي مجهول المصدر خلال حملة تموينية بسوهاج

تمكنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج من ضبط 156 باكو شاي مجهول المصدر داخل أحد المحال التجارية، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، في إطار جهود المديرية لتكثيف الرقابة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن مواجهة الغش التجاري والسيطرة على الأسعار.

وقامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، بحملات موسعة على مدار يومين متتاليين، أسفرت عن تحرير 253 مخالفة تموينية متنوعة في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية.

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر جاءت بواقع 137 مخالفة للمخابز والمطاحن، و116 مخالفة في الأسواق، وتنوعت بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".

وأشار إلى أبرز المضبوطات وهي "156 كيلو شاي مجهول المصدر، و10 شكاير دقيق مخابز، و600 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء".

وشدد محافظ سوهاج على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بكافة صورها، مع متابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.