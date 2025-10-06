محافظ كفر الشيخ: استكمال رصف شوارع تقسيم هيئة قضايا الدولة بـ الإنترلوك

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال تركيب الإنترلوك بعدد من شوارع تقسيم هيئة قضايا الدولة.

يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري داخل مدينة كفر الشيخ.

ويتابع تنفيذ الأعمال المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ميدانيًا، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

كما يتابع خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، سير العمل داخل التقسيم وتذليل أي معوقات أمام الشركات المنفذة، وذلك بإشراف حسام عطية، نائب رئيس حي شرق.