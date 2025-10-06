محافظ القليوبية: نصر أكتوبر تجسيد لإرادة أمة ورمز للبطولات

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، احتفالية مجمع ومدارس الشبان ببنها بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تأكيدًا على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتخليد بطولات القوات المسلحة المصرية.

وقال المحافظ في كلمته: إن نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى عسكرية، بل هو تجسيد لإرادة أمة ورمز لوحدة الصف وقوة العزيمة. إنه انتصار للكرامة الوطنية التي استرددناها بدماء وأرواح الأبطال.

كما أكد المحافظ على الدور المحوري للجيش المصري في الحفاظ على تراب الوطن واسترداد الأرض الغالية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه، وأن تضحياتهم ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال.

وأضاف: الجيش المصري هو مصنع الأبطال ومدرسة الوطنية، ونحن مدينون لهم بكل فخر واعتزاز بما قدموه ومازالوا يقدمونه من أجل أمن واستقرار مصر.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة قيمة ألقاها اللواء أشرف فارس، استعرض فيها الدروس المستفادة من حرب أكتوبر وبطولات القوات المسلحة. كما اشتمل الحفل على عدد من الأغاني الوطنية.