نادي 6 أكتوبر يحدد موعد الجمعية العمومية العادية وتعديل لائحته

حدد مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية وأيضا الجمعية العمومية الخاصة بتعديل لائحة النادي .

وصرّح الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، قائلاً: "نؤمن بأن قوة أي مؤسسة تكمن في مشاركة أعضائها، ومن هذا المنطلق نحرص على أن تكون لائحة النظام الأساسي انعكاسًا حقيقيًا لتطلعات وطموحات أعضاء النادي.. الحوار المجتمعي هو فرصة للجميع للمساهمة في رسم مستقبل نادي 6 أكتوبر بما يليق بتاريخه ومكانته".

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن حضور الأعضاء ومشاركاتهم الفعالة ستساهم في وضع لائحة متوازنة تعبر عن رغبات وتطلعات المجتمع الرياضي داخل النادي.

وكان نادي 6 أكتوبر قد أعلن عن تنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة أعضاء النادي، وذلك لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي، في إطار حرص مجلس الإدارة على ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين جميع الأعضاء.