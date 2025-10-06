أمين حماة الوطن بالإسماعيلية: نصر أكتوبر تجسيد حقيقي لقدرة الإرادة على تحقيق المستحيل

هنأ الدكتور محمد شيحة أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس الأركان، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.

كما وجه أمين حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، التحية لأسر الشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره ، مؤكدا أنّ التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور، باعتبارها علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي .

وأوضح محمد شيحة، أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر، وتم استرداد قطعة غالية على نفوسنا وأرواحنا جميعا وهي أرض سيناء الغالية في حرب شهد لها العالم كله وشهدو لعظمة جنودنا العظماء رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكد الدكتور محمد شيحة، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل على مر السنين ملحمة مصرية خالدة ، تلهم المصريين فى أوقات الشدة والمخاطر والتهديدات، لأنها الحرب التى استعاد بها المصريون كرامتهم وأرضهم واعتبارهم بين الأمم، كما كشفت للجميع أن المصريين قادرون على محاربة المستحيل وصنع المعجزات إذا تعلق الأمر بوطنهم وكرامتهم وعزتهم وتراب وطنهم الغالي سيدفعون أرواحهم ثمنًا لفدائه.