عبدالله جهامة: موقف بطولية لأهالي سيناء قبل وبعد انتصار أكتوبر

قال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنه بعد نكسة 65 وانتقال الدولة المصرية بالكامل إلى الضفة الغربية لقناة السويس، لم يتواجد في سيناء إلا أبناء سيناء ورموز من رجال المخابرات الحربية.

وأضاف رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عبر القناة الأولى، أنه كان يتم تدريب الشباب على الحرب، وبعد ذلك قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بانشاء منظمة سيناء العربية.

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تعمل على السيطرة على سيناء، وأن يقوم أهالي سيناء بعمل مطالب بالانفصال عن مصر، وأن هذا لن يحدث وأن أبناء سيناء وقفوا ضد هذه المطالب، وأن أهالي سيناء كانوا يقولون أنهم لن يخرجوت من الأرض.

وأشار إلى أن هناك موقف بطولية لأهالي سيناء قبل وبعد انتصار أكتوبر 73، وأن سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة السياسية.